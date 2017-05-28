كوليبالى في اختبار مع أحد الأندية الإنجليزية.. والأهلي يمنحه أسبوعاً



القاهرة - سامي عبدالفتاح

دخلت مسابقة الدوري المصري، في الأجواء الرمضانية، والسهرات الكروية، مع سخونة المنافسات، في منطقة المربع الذهبي، وسباق النجاة من الهبوط ويستهل فريق الزمالك، السهرات الكروية الرمضانية، في الحادية عشرة مساء اليوم، بتوقيت الكويت، باستضافة فريق الداخلية، ضمن الجولة 30 من مسابقة الدوري، وغدا (الاثنين) سيكون يوما حاسما في سباق اللقب، عندما يستضيف الأهلي فريق المقاصة في نفس التوقيت، منافسه على لقب الدوري، وفى الوقت نفسه سيكون الديربي السكندري، بين سموحة والاتحاد السكندري.

واستعدادا لمواجهة الليلة مع الداخلية، عقد المدير الفني البرتغالي إيناسيو، جلسة مع طبيب الفريق أيمن فريد، للاطمئنان على حالة المصابين في الفريق.

وكشف فريد للمدرب حالة جميع اللاعبين بداية من أيمن حفني، الذي يعاني من ارتشاح في العضلة الضامة، وبدأ الجري الخفيف، وأيضا جنش الذي منحه راحة من التدريبات اليوم، بينما يواصل شوقي السعيد تدريبات تأهيلية، بالجري حول الملعب.

وأكد خالد جلال مدير الكرة بالزمالك غياب أيمن حفني وشوقي السعيد وإسلام جمال، عن المباراة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في بطولة الدوري برصيد 54 نقطة، بينما الداخلية في المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة، ويجاهد لنجدته من الهبوط.

فيما يؤدي اليوم لاعبو الأهلي مرانهم الرئيسي استعدادا لخوض لقاء مصر المقاصة غدا، وسط آمال كبيرة من جماهيره للفوز بالمباراة وحسم بطولة الدوري مبكرا، وخلال المران فرض هروب اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي الذي غادر دون إذن إلى بريطانيا، مثار الحديث قبل التدريب.

مهلة أسبوع لكوليبالي

وفي شأن قضية هروب اللاعب الايفوارى سليمانى كوليبالى، أمهل النادي الأهلي اللاعب الإيفواري أسبوعا للعودة إلى مصر والانتظام في التدريبات من جديد قبل تصعيد أزمته وتقديم شكوى رسمية ضده للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وقد نجحت ادارة النادي الأهلي في التواصل مع الإنجليزي لى باين وكيل كوليبالي، وأبلغته بهذه المهلة قبل تصعيد الموقف للفيفا.

وادعى وكيل اللاعب أنه لا يعرف شيئا عن سفر اللاعب، ولكن ادارة الأهلي أكدت انه مسؤول عنه خاصة بعد الأنباء التي أكدت خضوع كوليبالي للاختبار في أحد الأندية الإنجليزية.

فوز مثير للمصري

وفي الجولة نفسها بالدوري المصري، انتزع فريق المصري البورسعيدي، فوزا مثيرا، على حساب ضيفه أسوان بنتيجة 2-1، بعد ان كان أسوان متقدما بهدف في بداية الشوط الثاني، ونجح المصري في احراز هدفين متتاليين، كما نجح حارسه في التصدي لعدة فرص اسوانية مثيرة جدا.