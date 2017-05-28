انتقل صانع الألعاب البرتغالي لنادي موناكو بطل فرنسا في كرة القدم برناردو سيلفا أول من أمس، الى نادي مان سيتي الانجليزي بحسب بيان رسمي صادر عن الاخير، اشار فيه الى انضمام اللاعب اليه اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.

وبات سليفا اللاعب الأول يضمه المدرب خوسيب غوارديولا الى تشكيلة مان سيتي، بعدما استغنى عن اربعة لاعبين بينهم الجناح الاسباني خيسوس نافاس والمدافع الفرنسي غاييل كليشي.ولم يتطرق مان سيتي في بيانه الى قيمة العقد ومدته. في حين تحدثت وسائل اعلام انجليزية في وقت سابق عن انتقال سيلفا لقاء 43 مليون جنيه استرليني (49.2 مليون يورو).

وكان سيلفا (22 عاما) اختير ضمن الفريق المثالي للدوري الفرنسي منتصف مايو. وهو انضم الى موناكو في 2014 معارا من بنفيكا البرتغالي، قبل انتقاله رسميا في يناير 2015 لقاء 15.75 مليون يورو. وكان رحيله متوقعا منذ وقت طويل، مع إمكان رحيل عدد آخر من اللاعبين الكبار عن النادي.

وباشر موناكو في المقابل تعاقداته لهذا الصيف، علما ان موسم الانتقالات الفرنسي يفتتح 9 يونيو المقبل، بإعلانه ضم البلجيكي الدولي يوري تيلمانز (20 عاما) من اندرلخت بعد اختياره افضل لاعب في الدوري البلجيكي.