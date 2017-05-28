وجه الأرجنتيني كارلوس تيفيز انتقادات إلى كرة القدم الصينية، حيث يلعب مع فريق شنغهاي شينخوا.

وقال انها لن تتمكن من منافسة كرة القدم الأوروبية قبل خمسين سنة.

ووصف تيفيز في حديث الى شبكة موفيستار بارتيدازو الإسبانية اللاعبين الصينيين بـ«الساذجين وغير الجاهزين بدنيا». واتهمهم «بارتكاب أخطاء قاسية أحيانا عن غير قصد، ويتسببون بالألم لأنهم يلعبون بوحشية».

وأضاف تيفيز «لا اعتقد ان (السوبر ليغ الصيني) الدوري هناك قادر على منافسة البطولات الكبرى الاوروبية، حتى لو تم استقدام اللاعبين النجوم. اعتقد ان كرة القدم مختلفة لديهم، والناس هناك يعيشونها بطريقة مختلفة. ولا اتوقع حصول تقدم في السنوات الخمسين المقبلة».

وكان زميل تيفيز في الفريق الدولي الصيني كين تشنغ عوقب من قبل ناديه لقيامه بدهس قدم البلجيكي اكسيل فيتسيل لاعب فريق تيانجين كوانجيان.

يذكر ان تيفيز انتقل الى الصين في بداية السنة الحالية، بالتزامن مع طلب السلطات الصينية من النوادي الاهتمام بقطاع الناشئين والعمل على تحضير اجيال جديدة، بدلا من الإنفاق في شكل كامل على ضم اللاعبين الأجانب (تم انفاق 388 مليون يورو في هذا السياق). الا ان هذه التصريحات لن تزيد من تردي صورة تيفيز في الصين، الذي كان تعرض للانتقادات الشهر الماضي، لقيامه بزيارة ديزني لاند وقت كان موقوفا مباراة واحدة.