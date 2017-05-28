لحق المنتخبان البرتغالي والكوستاريكي بقافلة المتأهلين إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) في بطولة كأس العالم للشباب (تحت 20 عاما) المقامة حاليا في كوريا الجنوبية وذلك بفوز الأول على نظيره الإيراني 2-1 والثاني على نظيره الزامبي 1-0 في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول للبطولة.

ورفع كل من المنتخبين البرتغالي والكوستاريكي رصيده إلى أربع نقاط في المركزين الثاني والثالث على الترتيب بفارق نقطتين خلف المنتخب الزامبي المتصدر وبفارق نقطة واحدة أمام المنتخب الإيراني متذيل المجموعة.

وبهذا لحق المنتخب البرتغالي بنظيره الزامبي إلى دور الستة عشر حيث سبق للمنتخب الزامبي أن تأهل رسميا قبل مباريات هذه الجولة.

كما تأهل المنتخب الكوستاريكي إلى دور الستة عشر كأحد أفضل أربعة منتخبات من بين المنتخبات التي تحتل المركز الثالث في البطولة حيث يتفوق بفارق نقطة واحدة على المنتخب الأرجنتيني صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى وبفارق الأهداف على نظيره الألماني صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية.