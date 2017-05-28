فاز هاري كين، مهاجم فريق توتنهام، بجائزة أفضل لاعب في الموسم المنقضي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بناء على تصويت الجماهير.

وتفوق كين على ثنائي تشلسي، الفرنسي نغولو كانتي والبلجيكي ادين هازارد.

وحصل كين على 16 الفا و378 صوتا بعد ان سجل 29 هدفا لتوتنهام هذا الموسم.

وفي المقابل، حصل كانتي الفائز بجائزة أفضل لاعب هذا الموسم من قبل رابطة الكتاب الرياضيين، على 13 الفا و515 صوتا من أصوات الجماهير.

وحل هازارد في المركز الثالث بإجمالي ثمانية الاف و412 صوتا يليه التشيلي اليكسيس سانشيز، جناح ارسنال، في المركز الرابع بستة آلاف و727 صوتا.