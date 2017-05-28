ذكرت تقارير صحافية، أمس أن البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف فريق ريال مدريد تهرب من دفع 8 ملايين يورو مستحقات للسلطات الإسبانية.

ووفقا لمحطة «كادينا سير» الإذاعية، فإن مصلحة الضرائب الاسبانية أحالت التقارير المتعلقة بتحقيقات خاصة بعائدات الضرائب المستحقة على رونالدو عن أعوام 2011 و2012 و2013 و2014، إلى مكتب المدعي العام للجرائم المالية.

ووفقا للتقرير، فإن مفتش الخزانة اكتشف أدلة على ان رونالدو ارتكب مخالفة ضريبية بقيمة 8 ملايين و260 ألفا و477 يورو.

ولكن رونالدو ارفق تفاصيل عقوده مع ريال مدريد منذ 2014، ما قد يرجح أنه لم يتعمد إخفاء إجمالي دخله، وهو ما قد يجعله مسؤولا فقط عن ارتكاب مخالفة قانونية.

وذكرت صحيفة «آس» أن الفارق ما بين رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة، هو أن الأول وافق طواعية على دفع 6 ملايين يورو في 2014، بينما رفض ميسي التعاون.

وكانت المحكمة العليا الإسبانية صدقت يوم الأربعاء الماضي على حكم حبس ميسي 21 شهرا، بعد اتهامه بالتهرب من دفع 4 ملايين و100 ألف يورو (4 ملايين و500 ألف دولار) لمصلحة الضرائب الإسبانية عن عائدات أعماله في 2007 و2008 و2009.

وبعد هذا الحكم يجب التأكد مما إذا كان لاعب برشلونة، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، سينفذ العقوبة أم لا، حيث يعتبر تنفيذها أمرا محتملا في ظل وجود سوابق قضائية في هذا الخصوص تتعلق بأحكام تقل فيها مدة العقوبة عن عامين.

وكان القضاء الاسباني قد حكم في السابع من يوليو 2016 على ميسي ووالده، خورخي هوراسيو، بالسجن لمدة 21 شهرا بعد اتهامهما بارتكاب 3 جرائم ضريبية مختلفة.

وقد اتخذت المحكمة العليا قرارا واحدا مغايرا لقرار محكمة أول درجة يتمثل في تقليص مدة العقوبة إلى 15 شهرا فقط.