استضافت رابطة مشجعي نادي مانشستر يونايتد في الكويت



استضافت شفروليه الغانم، الوكيل الحصري لسيارات شفروليه في الكويت، نادي مشجعي مانشستر يونايتد في الكويت في معرضها بصفاة الري لحضور مباراة النادي ضد أياكس أمستردام وذلك في يوم الأربعاء 25 الجاري.

جاء هذا الحدث تعزيزا ودعما لرعاية «شفروليه» الدولية كبرى شركات مجموعة «جنرال موتورز» لقميص النادي العريق في جميع البطولات التي سوف يشارك فيها ولمدة سبعة أعوام، حيث وصلت قيمة الرعاية لحوالي 175 مليون إسترليني أي ما يعادل 25 مليون إسترليني في العام الواحد.

ويعد نادي مشجعي مانشستر يونايتد في الكويت الأقدم، مقارنة بالأندية الأخرى، حيث أسس منذ أكثر من 3 سنوات، وتم الاعتراف به رسميا من قبل نادي مان يونايتد في تاريخ 27/11/2012 بعد زيارة رسمية قاموا بها أعضاء النادي.

تتماشى هذه المبادرة مع أهداف شفروليه الغانم وإيمانها بأهمية الرياضة وأيضا في التواصل الدائم مع الشباب ودعمهم في تشجيع ناديهم المحبب والذي يحظى بقاعدة جماهيرية عريضة في الكويت وعلى مستوى العالم، وقد حضر المباراة أكثر من 100 مشجع يرتدون تي شيرتات فريقهم المفضل، في أجواء حماسية ممتعة مع شاشة العرض الضخمة التي أعدتها الشركة لهذا الغرض، مع تقديم المأكولات والمشروبات الخفيفة للمشجعين أثناء المباراة.

وتعزيزا لروح المشاركة والتحدي، أعلنت شفروليه الغانم عن مسابقة خاصة على الانستغرام، حيث يمكن للمشاركين زيارة الصفحة الخاصة والمشاركة لفرصة الفوز بكوبون من X-سايت، جهاز آيفون، أو جهاز سوني بلايستيشن.

وعرضت الشركة نسخ خاصة من السيارات الشبابية لهذه المناسبة منها كامارو نسخة مانشستر يونايتد بشكلها الجريء وألوانها المميزة، وتم عرض أيضا سيلفرادو بباقة أكسسوارات جديدة تشمل غطاء المحرك، مداقر جانبية، دعامية أمامية وعجلات قياس 17 انشا وتواير حجرية.

وقد وعدت شفروليه الغانم عملائها والشباب الكويتي ان تستمر في التواصل معهم وإقامة العديد من الأنشطة في جميع المناسبات وستظل تدعم وترعي كل ما من شأنه ان يعزز علاقتهما معا، وذلك تقديرا لدعمهم وثقتهم الغالية لجميع منتجاتنا.