أنقذ الفرنسي أرسين فينغر المدير الفني لنادي أرسنال موسم فريقه بالفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشلسي.

وذكرت صحيفة «مترو» البريطانية ان الفرنسي أصبح أكثر مدرب يفوز بلقب المسابقة في التاريخ، متفوقا على جورج رامزي.

وحصد فينغر لقب كأس انجلترا السابع له مع الغانرز متفوقا على جورج رامزي الذي يملك في جعبته 6 ألقاب مع فريق أستون فيلا في الفترة من 1887 - 1920.

وقال فينغر«كان أداؤنا متميزا منذ الدقيقة الأولى. وقد عانى هذا الفريق، إلا أن اللاعبين تميزوا باتحادهم، وقلت الأسبوع الماضي إن رجالي سيقاتلون بقوة من أجل إحراز اللقب وأنا فخور بفوزي بهذه الكأس سبع مرات، إضافة إلى إحرازي بطولة الدوري سابقا من دون أن يخسر فريقي أي مباراة».

وعن مستقبله مع ارسنال بعدما أمضى معه 21 عاما، قال ارسين «سيجتمع مجلس إدارة النادي غدا الثلاثاء، وسيكون الأمر أكثر وضوحا الأربعاء أو الخميس».