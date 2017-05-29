دخل لاعب وسط نادي آرسنال محمد النني التاريخ بعد فوز فريقه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث بات أول لاعب مصري يتوج بلقب هذه البطولة.
وشارك النني كبديل في الوقت بدل الضائع من المباراة بدلا من التشيلي أليكسيس سانشيز ليكتب اسمه بحروف من ذهب.
يذكر أن النني انتقل إلى صفوف المدفعجية مطلع عام 2016 قادما من صفوف بازل السويسري. وتوج الفريق اللندني بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الـ 13 في تاريخ النادي كرقم قياسي.
بدوره، واصل أليكسيس سانشيز تألقه في المباريات التي يلعبها فريقه على أرضية ملعب ويمبلي، حيث سجل 5 أهداف متفوقا على إيان رايت صاحب 3 أهداف.