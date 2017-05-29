يخوض هادرسفيلد وريدينغ اليوم على ملعب ويمبلي أهم مباراة في العالم اقله على الصعيد المادي في نهائي الملحق المؤهل الى الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ليكون الفائز منهما الفريق الثالث بعد نيو كاسل وبرايتون.

وحسب شركة ديلوات للاستشارات المالية، سيضمن الصعود الى الدوري الممتاز 100 مليون جنيه استرليني من حقوق النقل التلفزيوني (110 ملايين يورو).

وفي حال الهبوط الفوري في نهاية الموسم، خصص الاتحاد الانجليزي للعبة «مظلة ذهبية» بحدود 85 مليون يورو، اي ان المكافأة الإجمالية ستصل الى 170 مليون جنيه استرليني (195 مليون يورو).

وستصل القيمة الى 290 مليون جنيه (332 مليون يورو) إذا بقي الصاعد ضمن أندية النخبة في الموسم التالي، واعتبرت الشركة «أنها أكبر مكافأة مالية في عالم كرة القدم».

ولمع فريق هادرسفيلد المتواضع القادم من الشمال العمالي في انجلترا، صورته هذا الموسم مع قدوم المدرب الألماني دافيد فاغنر، مساعد يورغن كلوب في بوروسيا دورتموند سابقا.

وسيحاول فاغنر الذي دافع كلاعب عن ألوان المنتخب الأميركي، الصعود بهادرسفيلد الى الدوري الممتاز لأول مرة بعد غياب 45 عاما.

ويشكل صعود هادرسفيلد، بطل انجلترا ثلاث مرات في عشرينيات القرن الماضي، الى الدوري الممتاز مفاجأة من النوع الذي توج ليستر بطلا الموسم الماضي للمرة الاولى في تاريخه.

في المقابل، لا يعد تواجد ريدينغ الذي يدربه حاليا الدولي الهولندي السابق ياب ستام، بين أندية النخبة أمرا مستغربا، حيث هبط عام 2013 الى الدرجة الاولى.

ونجح ستام، نجم مان يونايتد سابقا، في موسمه الاول في إطلاق نادي غرب لندن الذي يملكه الصينيان يونغ جي داي وتشيو لي داي.