«المسلسلات كثيرة بشكل يدعو للملل»

الفنانة التونسية هند صبري متحدثة عن العدد المبالغ فيه لمسلسلات رمضان، موضحة ان المشاهد شعر باللخبطة من تكرار الفقرات الاعلانية بشكل غير مسبوق بحيث يجعلك تمل من متابعة المسلسل وتفضل ان تراه من دون فواصل وتقطيعات على اليوتيوب، داعية المسؤولين عن الدراما للتقليل الى حد كبير من هذا الكم الهائل، حيث بالتأكيد هناك أعمال جيدة فعلا لكنها ستتوه وسط هذا الركام. ومعروف ان صبري تشارك هذا العام بمسلسل «حلاوة الدنيا» وتتمنى ان يحظى بالالتفات.