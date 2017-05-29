أعلن نادي مان يونايتد تجديد عقد لاعب وسطه مايكل كاريك لمدة عام واحد ليبقى مع الفريق حتى يونيو 2018.
ويحظى كاريك بشعبية كبيرة في اولد ترافورد منذ انضمامه للشياطين الحمر في 2006 قادما من توتنهام.
وسجل كاريك 38 مشاركة مع «المان» هذا الموسم من بينها 18 مشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان العقد الأصلي لكاريك ينتهي هذا الشهر، لكن قرر التمديد لعام آخر.
ويستعد اليونايتد للاحتفال وسط جماهيره بلقب الدوري الأوروبي، وقال كاريك في هذا الصدد: «يالها من نهاية رائعة للموسم، من خلال وضع لقب جديد في خزينتنا».
وأضاف: «سعيد لأن رحلتي مع هذا النادي الرائع ستتواصل».