اختتم ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الموسم بعدة إنجازات رقمية مميزة رغم تتويج فريقه بلقب وحيد بحصد كأس ملك إسبانيا بالفوز على حساب ألافيس بملعب فيسنتي كالديرون.
وجمع ليو بين لقب هداف الدوري برصيد 37 هدفا، والكأس برصيد 5 أهداف متساويا مع وسام بن يدر لاعب إشبيلية.
وقالت شبكة سكاي سبورتس إن البرغوث سجل 54 هدفا هذا الموسم أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الأوروبية الخمسة.
كما لفتت شبكة «سكواكا» إلى إحصائية أخرى، تشير إلى أن ميسي ساهم في 71 هدفا لبرشلونة بـ 52 مباراة، واستطاع تسجيل 54 هدفا وصناعة 17 لزملائه.