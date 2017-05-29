ودع لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة فريقه بجلب لقب كأس ملك إسبانيا للمرة الثالثة على التوالي والـ 29 في تاريخ النادي. وأشارت شبكة «سكاي سبورتس» إلى أن البارسا بهذا اللقب بات أكثر فريق إسباني تتويجا بالبطولات المحلية والقارية والعالمية برصيد 75 بطولة، يليه ريال مدريد 74 بطولة، أتلتيك بلباو 31 بطولة، أتلتيكو مدريد 26 بطولة، وأخيرا فالنسيا 19 بطولة. وأهدى إنريكي طوال 3 سنوات فريق برشلونة 9 ألقاب، هي الدوري مرتين، الكأس 3 مرات، السوبر الأوروبي مرة، والسوبر المحلي مرة، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية.

ولعب البارسا 181 مباراة تحت قيادة إنريكي في جميع البطولات، محققا الفوز 138 مرة كأفضل معدل لمدير فني طوال تاريخ النادي الكاتالوني مقابل 22 تعادل و21 هزيمة.