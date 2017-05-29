



أقصيت المصنفة أولى الألمانية أنجليك كيربر من الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة في كرة التنس ثاني البطولات الأربع الكبرى، على يد الروسية ايكاترينا ماكاروفا 2 ـ 6 و2 ـ 6.



وبخسارتها أمام المصنفة 40، باتت كيربر (29 عاما) أول مصنفة أولى في تاريخ البطولة الفرنسية المقامة على ملاعب ترابية، تخرج من الدور الأول للبطولة. وباتت التشيكية بترا كفيتوفا أول المتأهلات إلى الدور الثاني، إثر فوزها على الأميركية جوليا بوسيروب 6-3 و6-2 أمس.

وخاضت كفيتوفا (27 عاما)، بطلة ويمبلدون الانجليزية عامي 2011 و2014 أمس مباراتها الأولى بعد خضوعها لعملية جراحية في اليد اليسرى التي تلعب بها نهاية ديسمبر إثر تعرضها للإصابة بسكين لص حاول سرقة منزلها.