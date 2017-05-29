انقذ برشلونة موسمه باحرازه اللقب الثالث على التوالي والتاسع والعشرين في تاريخه في كأس اسبانيا لكرة القدم بعد فوزه على الافيس 3-1 في المباراة النهائية على ملعب «فيسنتي كالديرون» في مدريد.

وسجل الارجنتيني ليونيل ميسي (30) والبرازيلي نيمار (45) وباكو الكاسير (48) لبرشلونة، والفرنسي ثيو هرنانديز (33) لالافيس.

وكان البارسا فقد لقبه في الدوري الاسباني بحلوله ثانيا خلف ريال مدريد، وخرج من ربع نهائي دوري ابطال اوروبا امام يوفنتوس الايطالي.

ويخوض ريال مدريد ويوفنتوس بالذات نهائي البطولة الاوروبية في الثالث من يونيو المقبل في كارديف.

وهي المباراة الاخيرة لمدرب برشلونة ونجمه الدولي السابق لويس انريكي بعد ان اعلن في مارس الماضي انه لن يمدد عقده.

وقاد انريكي برشلونة الى 9 القاب في 3 مواسم في مختلف المسابقات. حقق ثلاثية في موسمه الاول (2014-2015) (الدوري والكأس المحليان ودوري ابطال اوروبا)، وأضاف اليها الكأس السوبر الاوروبية ومونديال الاندية، ثم ثلاثية محلية في موسمه الثاني (الدوري والكأس والكأس السوبر)، وكان لقب الكأس الوحيد له هذا الموسم.

في المقابل، كان الافيس تاسع الدوري يسعى الى احراز اللقب للمرة الاولى في تاريخه وفي اول مباراة نهائية بمسيرته ايضا.

وكان الافيس تغلب على برشلونة 2-1 في المرحلة الثالثة من الدوري هذا الموسم في كامب نو، لكن الفريق الكاتالوني رد بقساوة ايابا بفوز كاسح بنصف دزينة نظيفة من الاهداف.

كما انها المباراة الاخيرة ايضا على ملعب فيسنتي كالديرون الخاص بنادي اتلتيكو مدريد.

وينتقل اتلتيكو الى ملعب «لا بينيتا» بعد قرار هدم «فيسنتي كالديرون» الذي احتضن مبارياته منذ 1966.

وتعرض ماسكيرانو العائد للتو من اصابة عضلية في الفخذ من ضربة قوية بالرأس خرج على اثرها بعد عشر دقائق اثر اصطدامه بلاعب الافيس ماركو ليورنتي، وشارك اندريه غوميز بدلا منه.