أحرز بوروسيا دورتموند لقب كأس المانيا لكرة القدم بفوزه على اينتراخت فرانكفورت 2-1 في المباراة النهائية على الملعب الاولمبي ببرلين. وسجل للفائز الفرنسي عثمان دمبيليه (8) والغابوني بيار ايميريك اوباميانغ (67 من ركلة جزاء) وللخاسر الكرواتي انتي ريبيتش (29).

وهذا اللقب الرابع لدورتموند بعد أعوام 1965 و1989 و2012.

وكان دورتموند أنهى موسمه في البوندسليغا ثالثا وتأهل الى دوري الابطال، وبلغ ربع نهائي المسابقة القارية، وبخر حلم غريمه بايرن ميونيخ بطل الموسم الماضي في احراز الثنائية المحلية مجددا، بفوزه عليه 3-2 في عقر داره في نصف النهائي.

من جهته، فشل فرانكفورت، صاحب المركز الحادي عشر في الدوري، بتكرار فوزه على دورتموند (2-1 في المرحلة الثانية عشرة من الدوري)، ليعجز عن حجز بطاقة التأهل الى الدوري الاوروبي.

على الملعب الأولمبي بكر دورتموند بافتتاح التسجيل عن طريق الجناح الفرنسي الشاب عثمان دمبيليه (20 عاما) وهذا الهدف الـ 250 لدورتموند تحت إشراف توخل وفي موسمه الثاني على رأس الفريق الأصفر، لكن فرانكفورت رد عن طريق الكرواتي انتي ريبيتش(29)، ولكن الكلمة الأخيرة كانت للغابوني اوباميانغ الذي احرز الفوز لدورتموند من ركلة جزاء.

والتقى الفريقان سابقا اربع مرات في الكأس، ففاز فرانكفورت 6-2 في موسم 1969 و3-1 في موسم 1979، ثم فاز دورتموند 2-1 في موسم 2008 و1-0 في 2014.

٭ الفائزون في السنوات العشر الأخيرة:

2007: نورمبرغ

2008: بايرن يمونيخ

2009: فيردر بريمن

2010: بايرن ميونيخ

2011: شالكه

2012: دورتموند

2013: بايرن ميونيخ

2014: بايرن ميونيخ

2015: فولفسبورغ

2016: بايرن ميونيخ

2017: دورتموند