أحرز الألماني سيباستيان فيتل لقب جائزة موناكو الكبرى، المرحلة السادسة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، متقدما زميله في فيراري الفنلندي كيمي رايكونن، ومانحا فريقه فوزه الأول في مونتي كارلو منذ العام 2001.

وتفوق فيتل على رايكونن الذي انطلق من المركز الأول، ليحرز السباق الثالث له هذا الموسم. وحل ثالثا سائق ريد بول الاسترالي دانيال ريكياردو، بينما جاء سائقا ماكلارين في مراكز أبعد، فحل الفنلندي فالتيري بوتاس رابعا وزميله البريطاني لويس هاميلتون سابعا.

باتون وكلابه؟

تشاور البريطاني جنسون باتون مع كلابه قبل أن يقرر تسجيل عودة قصيرة في موناكو. وقال باتون للصحافيين مازحا: «لقد سألت كلابي، وقد قالوا يمكننا العيش بدونك لاسبوع أو أكثر». وفريق مكلارين، الذي سمح للسائق الاسباني فرناندو الونسو بالمشاركة في سباقات «إندي 500»، لديه اتفاق مع باتون بشأن إمكانية عودته من الاعتزال إذا احتاجوا إلى سائق. وأوضح باتون «صديقتي قالت افعل ما تشاء». بعد 17 عاما قضاها داخل المضمار، باتت حياة باتون أكثر استرخاء الآن بصحبة رفيقته عارضة الأزياء بريتني وارد.

الفترة الماضية شهدت انشغال باتون بكلابه وبشغفه برياضة الترياثلون (الثلاثي)، مما يعني ان السائق البريطاني الفائز بلقب بطولة العالم في 2009، يبقى لائقا وقادرا على العودة مجددا لسيارة فورمولا 1، ووجهت انتقادات لباتون لأنه اكتفى باستكشاف سيارة مكلارين، التي طرأت عليها تعديلات هائلة، فقط عبر جهاز المحاكاة، ولكن رئيس مكلارين يشعر بالتفاؤل.