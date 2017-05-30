منح الروسي رومان أبراموفيتش رئيس نادي تشلسي الإنجليزي، الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني للفريق، صلاحية استقدام لاعبين بميزانية قدرها 200 مليون جنيه إسترليني، وفقا لصحيفة «تليغراف» البريطانية، بعد فوزه بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، قبل نهايته بثلاث مباريات.

وأشارت الصحيفة إلى أن كونتي يضع البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إيفرتون، على قائمة الأسماء المطلوب التعاقد معها، والذي سجل 32 هدفا في جميع البطولات مع التوفيز، وكان هداف البريمييرليغ حتى المباراة قبل الأخيرة من الدوري، إلا أن هاري كين، مهاجم توتنهام، أحرز 7 أهداف في مباراتين واحتل صدارة الهدافين.

ويقبل نادي إيفرتون بيع مهاجمه صاحب الـ 24 عاما، محددا مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني للتعاقد معه.

وأوضحت الصحيفة أن كونتي يضع عينيه أيضا على مدافع ساوثمبتون فيجيل فان ديك، إلا أن نادي القديسين يطلب 60 مليون إسترليني لإتمام الصفقة. كما يسعى البلوز للتوقيع مع تيموي باكايوكو، لاعب موناكو، لأجل تدعيم خط الوسط.

ويضع الأزرق اللندني الإسباني ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد كحل بديل في حل فشل التعاقد مع لوكاكو خاصة أن النادي الملكي يوافق على بيع اللاعب مقابل 75 مليون يورو.