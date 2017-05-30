حقق بنفيكا ثنائية الدوري والكأس المحليين بإحرازه لقبه السادس والعشرين في كأس البرتغال بفوزه على فيتوريا غيمارايش 2-1 في المباراة النهائية.

وسجل المكسيكي راوول خيمينيز (48) والارجنتيني ادواردو سالفيو (53) هدفي بنفيكا، والجنوب افريقي بونغاني زونغو (78) هدف فيتوريا غيمارايش.

وكان بنفيكا توج بلقب الدوري للمرة السادسة والثلاثين في تاريخه والرابعة على التوالي قبل أسبوعين بفوزه الكبير على غيمارايش نفسه 5-0، ليحقق بالتالي الثنائية الاولى منذ موسم 2013-2014 بقيادة مدربه جورج جيسوس الذي يشرف حاليا على الغريم التقليدي الجار سبورتينغ لشبونة.

وتميزت المباراة النهائية لنسخة هذا الموسم باعتماد تقنية المساعدة بالفيديو، الا انه لم يسجل حصول أي حالة تستدعي اللجوء اليها.