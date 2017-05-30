عاد تروا ثالث الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى بعد موسم واحد فقط على هبوطه، وذلك بتعادله مع مضيفه لوريان صاحب المركز الثامن عشر في الدرجة الأولى 0-0 في إياب ملحق البقاء أو الصعود إلى الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان تروا فاز 2-1 ذهابا الخميس الماضي.

وكان تروا هبط إلى الدرجة الثانية في الموسم الماضي بحلوله في المركز الأخير لدوري الدرجة الأولى.

ولحق تروا بستراسبورغ وأميان اللذان كانا حجزا بطاقتيهما إلى الدرجة الأولى «الليغ 1» بتتويج الاول بطلا للدرجة الثانية وحلول الثاني وصيفا له.

في المقابل لحق لوريان بباستيا ونانسي بالدرجة الثانية.