تأهل الكندي ميلوش راونيتش المصنف خامسا الى الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) للتنس، ثاني البطولات الاربع الكبرى، بفوزه على البلجيكي ستيف دارسيس 6-3 و6-4 و6-2 أمس.

ويلتقي راونيتش في الدور الثاني الروسي ميخائيل يوجني او البرازيلي روجيريو دوترا سيلفا.

ولدى السيدات تأهلت الاسبانية غاربيني موغوروتسا المصنفة رابعة وحاملة اللقب الى الدور الثاني بفوزها على بطلة 2010 الايطالية فرانشيسكا سكيافوني 6-2 و6-4.

وتلتقي موغوروتسا في مباراتها المقبلة الاستونية انيت كونتافييت الفائزة على الرومانية مونيكا نيكوليسكو 7-5 و6-1.

وكانت الاسبانية توجت بلقب العام الماضي على حساب الاميركية سيرينا وليامس، الغائبة عن الملاعب هذه الفترة بسبب الحمل.

تصنيف الرجال

بقيت المراكز العشرة الأولى على حالها في التصنيف الجديد للاعبي التنس المحترفين.

ويتصدر البريطاني اندي موراي الترتيب بفارق كبير على الصربي نوفاك ديوكوفيتش اقرب منافسيه. ويشارك كل المصنفين الأوائل باستثناء السويسري روجيه فيدرر الخامس في بطولة رولان غاروس الفرنسية.

- ترتيب العشرة الاوائل:

1- البريطاني اندي موراي 10370 نقطة.

2- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 7445 نقطة.

3- السويسري ستانيسلاس فافرينكا 5695 نقطة.

4- الاسباني رافايل نادال 5375 نقطة.

5- السويسري روجيه فيدرر نقطة 5035.

6- الكندي ميلوش راونيتش 4450 نقطة.

7- النمسوي دومينيك تييم 4145 نقطة.

8- الكرواتي مارين سيليتش 3765 نقطة.

9- الياباني كي نيشيكوري 3560 نقطة.

10- الالماني ألكسندر زفيريف 3150 نقطة.

تصنيف السيدات

ولم تشهد قائمة اللاعبات العشر الاوليات في تصنيف السيدات اي تغيير، فبقيت الالمانية انجيليك كيربر اولى أمام الاميركية سيرينا وليامس.

وباتت كيربر اول مصنفة اولى تودع بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الاربع الكبرى، من الدور الاول بعد خسارتها امام الروسية ايكاترينا ماكاروفا.

- ترتيب اللاعبات العشر الأوليات:

1- الالمانية انجيليك كيربر 7035 نقطة.

2- الاميركية سيرينا وليامس 6110 نقطة.

3- التشيكية كارولينا بليسكوفا 6100 نقطة.

4- الرومانية سيمونا هاليب 5790 نقطة.

5- الاسبانية غاربيني موغوروتسا 4636 نقطة.

6- الاوكرانية ايلينا سفيتولينا 4575 نقطة.

7- السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا 4480 نقطة.

8- البريطانية جوانا كونتا 4330 نقطة.

9- الروسية سفتلانا كوزنتسوفا 4310 نقاط.

10- الپولندية أنييسكا رادفانسكا 4095 نقطة.