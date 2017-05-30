عبدالمحسن الأيوبي

كانت المباراة ضد جنوى في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإيطالي عاطفية جدا بالنسبة لجمهور روما لأن القائد الأسطوري فرانشيسكو توتي خلع القميص الذي كان بمنزلة جلده الثاني طيلة 25 موسما.

وبما أن لكل شيء نهاية، قرر «الملك» أن يسدل الستار على مسيرته مع النادي الأوحد بالنسبة له، لأنه لم يعرف فريقا سوى الجيلاروسي الذي بدأ مشواره معه عام 1992 وخاض معه مباراته الأولى في الكالتشيو حين كان في السادسة عشرة من عمره ضد بريشيا عام 1993.

ولم يكن توتي يعي حينها أن الأعوام ستقوده لكي يصبح أسطورة «أولمبيكو» وأفضل هداف بتاريخ روما (307 أهداف في جميع المسابقات و250 في الدوري) وأكثر اللاعبين مشاركة مع نادي العاصمة (785 مباراة بالمجمل و618 في الدوري).

ويختصر توتي علاقته بفريق العاصمة بكلمات مقتضبة لكنها مليئة بالدلالات: «أنا ولدت في روما، وأنتمي إلى مدينة روما، وأشجع نادي روما». لكن هذه العلاقة انتهت بحسرة وألم وذكريات جميلة ومواقف لا تنسى.

ورغم أن إنجازات الملك مع فريق العاصمة محدودة جدا واقتصرت على احراز لقب الدوري مرة واحدة عام 2001 والكأس مرتين في 2007 و2008 والسوبر مرتين ايضا عامي 2001 و2007، ولم يصل حتى الى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ولم يتجاوز المركز الخامس بالسباق على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، فإنه نجح في توافق شخصين عرفا تاريخيا بمواقفهما المتضاربة. والحديث هنا عن أسطورتي البرازيل والأرجنتين بيليه ودييغو مارادونا اللذين صنفا توتي كأحد أفضل اللاعبين بتاريخ اللعبة.

وإذا اعتبر بيليه بأن «توتي أفضل لاعب في العالم حين يكون في قمة عطائه»، رأى مارادونا أن قائد الذئاب كان ويبقى أفضل لاعب رآه في حياته.

نعم توج توتي بلقب مونديال المانيا 2006 مع المنتخب الإيطالي، لكن هناك القليل من الصور والذكريات التي تربطه تاريخيا بـ «الاتزوري»، في حين أن اسم نادي روما ملازم لصورة هذا الفنان إن كان بتسديداته «الساقطة» او بتمريراته من الجهة الخارجية للقدم مرورا بركلاته الحرة التي أسكن بها الكرات في زاوية المرمى او تلك المتبادلة مع الأرجنتيني غابرييل باتيستوتا، ومونتيلا أو أنتونيو كاسانو.

نقولها بحرقة، آه على السنوات كيف مرت ونحن نشاهد تلك اللحظات المؤثرة للغاية، خاصة أن الكل وقف يصفق تاركا دموعه تنهار من عينيه مرددين جملة وداعا فرانشيسكو وداعا يا قائدنا المخلص الوفي.