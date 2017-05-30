حسم روما وصافة الدوري الايطالي لكرة القدم والبطاقة المباشرة المؤهلة الى مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل بفوزه الصعب على ضيفه جنوى 3-2 في المرحلة الثامنة والثلاثين الاخيرة.

وحقق الجيلاروسي الاهم كونه كان مطالبا بالفوز للحفاظ على المركز الثاني المؤهل مباشرة الى المسابقة القارية الأم، إذ لم تكن تفصله سوى نقطة واحدة عن ملاحقه نابولي الثالث الذي عاد بفوز كبير على حساب ممثل جنوى الثاني سمبدوريا 4-2 وسيخوض بالتالي الملحق الفاصل المؤهل الى دوري الأبطال.

وعزز روما مركزه الثاني برصيد 87 نقطة مقابل 86 لنابولي.

وفاجأ جنوى أصحاب الارض بهدف مبكر سجله الواعد بييترو بيليغري (16 عاما) عندما تلقى كرة من الصربي داركو لازوفيتش (3).

ونجح الذئاب في ادراك التعادل عبر الدولي البوسني ادين دزيكو عندما استغل كرة عرضية داخل المنطقة من الهولندي كيفن ستروتمان (10)، وهو الهدف الـ29 لدزيكو الذي توج هدافا للكالتشيو.

وتابع روما البحث عن التسجيل ونجح في مسعاه عبر دانييلي دي روسي (74)، قبل ان يدرك لازوفيتش التعادل لجنوى بعد خمس دقائق برأسية.

وتنفست جماهير العاصمة الصعداء عندما سجل الأرجنتيني دييغو بيروتي، بديل ستيفان الشعراوي، هدف الفوز(90).

وعلى ملعب «لويجي فيراريس»، انتظر نابولي الدقيقة 36 لهز شباك مضيفه عبر الدولي البلجيكي ميرتنس وهو الهدف الثامن والعشرين له هذا الموسم فأنهاه وصيفا على لائحة الهدافين.

واضاف اينسيني الهدف الثاني (42)، وعزز القائد الدولي السلوفاكي ماريك هامسيك تقدم نابولي بالهدف الثالث (49)، قبل ان يرد عليه فابيو كوالياريلا مسجلا هدف الشرف لأصحاب الأرض.

إلا أن الدولي الاسباني كايخون أعاد الفارق الى سابق عهده بتسجيله الهدف الرابع (65).

وفك كالياري عقدة ضيفه ميلان عندما تغلب عليه 2-1، في فوز هو الأول له على ميلان منذ 18 أكتوبر 1998.

واكرم انتر ميلان وفادة ضيفه اودينيزي بخمسة أهداف لايدر مارتينيز (5 و54) والكرواتيان ايفان بيريسيتش (18) ومارسيلو بروزوفيتش (36) وغابرييلي انجيلا (78 خطأ في مرمى فريقه) مقابل هدفين للكرواتي لاندريا باليتش (76) والكرواتي دوفان زاباتا (92).

الترتيب النهائي لفرق الصدارة:

1 ـ يوفنتوس 91 نقطة (أحرز اللقب وتأهل الى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا).

2 ـ روما 87 (تأهل لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا).

3 ـ نابولي 86 (تأهل الى الملحق الفاصل في دوري أبطال أوروبا).

4 ـ أتالانتا 72 (تأهل الى دور المجموعات في الدوري الأوروبي).

5 ـ لاتسيو 70 (تأهل الى دور المجموعات في الدوري الأوروبي).

6 ـ ميلان 63 (تأهل الى الدور التمهيدي الثالث من الدوري الأوروبي).