أعلن نادي روما رحيل مدربه لوتشيانو سباليتي بعد أن رفض تجديد عقده الذي ينتهي مع الجيلاروسي هذا الصيف، ليشعل بذلك التقارير التي ربطته بالانتقال إلى تدريب إنتر ميلان.

وغاب روما عن منصات التتويج هذا الموسم بالخروج من نصف نهائي كأس إيطاليا، واحتلال وصافة الكالتشيو برصيد 87 نقطة.

وقال نادي العاصمة الإيطالي في بيان رسمي «علاقة الذئاب مع المدرب سباليتي انتهت، وعملية البحث عن مدرب جديد جارية الآن».

وأكدت تقارير صحافية أن سباليتي اقترب من الانضمام إلى إنتر ميلان الذي يبحث عن مدرب يقود الفريق الموسم المقبل بعد الموسم الكارثي الذي عاشه النيراتزوري.