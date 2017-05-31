كما كان متوقعا أعلن برشلونة تعيين المدرب إيرنستو فالفيردي مديرا فنيا للفريق خلفا للمدرب لويس إنريكي.

فالفيردي كان مهاجما ولعب للبارسا موسمين من 1988 حتى 1990 وخاض فقط 29 مباراة سجل فيها 10 أهداف وحقق كأس الملك وكأس الكؤوس الأوروبية.

درب سبعة فرق أبرزها أتلتيك بلباو وفالنسيا وإسبانيول وفياريال وأولمبياكوس وخاض معهم 638 مباراة انتصر في 323 لقاء وتعادل 133 مرة وخسر 183 مباراة بنسبة نجاح 48%.

وجاءت شهرة فالفيردي كمدرب مع «اسود الباسك» بلباو، حيث قادهم في 212 مواجهة انتصر في 102 وتعادل في 45 مباراة وخسر 65 موقعة وحقق معهم كأس السوبر الاسباني على حساب برشلونة ذاته.

فالفيردي ناجح جدا مع الضغوطات الجماهيرية، حيث قاد إسبانيول للتأهل لنهائي الدوري الاوروبي 2007 كما درب اولمبياكوس اليوناني وحقق معهم الدوري ثلاث مرات وكأس اليونان مرتين بالإضافة لنجاحه مع بلباو وهذا يعزز من فرص نجاحه مع البلوغرانا ولكنه بالطبع سيحتاج لوقت كبير للتأقلم مع الأجواء وبالطبع ارتداؤه لقميص برشلونة سابقا يجعله يعرف طبيعة الكتلان جيدا وهذا سبب أيضا ليجعله خيارا مميزا لرفاق ميسي.

سجل مقلق أمام قطبي العاصمة

ومن الأمور التي تهتم بها جماهير برشلونة عن المدرب الجديد نتائج المواجهات المباشرة ضد ريال مدريد وأتلتيكو الغريمين الكبيرين لفريقهم.

٭ فالفيردي كمدرب لإسبانيول واجه الريال مرتين خسرهما بنتيجة إجمالية 5-3 لصالح الملكي.

٭ فالفيردي مع إسبانيول التقى أتلتيكو مدريد مرتين وانتصر بالمواجهتين بنتيجة إجمالية 4-2

٭ كمدرب لفياريال واجه ريال مدريد مرة وتعادل فيها سلبيا.

٭ فالفيردي مع الغواصات واجه أتلتيكو مرة وخسر 3-1.

٭ فالفيردي كمدرب لفالنسيا اصطدم 3 مرات بالمرينغي، خسر مرتين وتعادل مرة بنتيجة إجمالية 8-2، كما واجه أتلتيكو مرة وتعادل 1-1.

٭ فالفيردي كمدرب لبلباو واجه ريال مدريد 12 مرة انتصر في أربع مباريات وخسر سبع مرات وتعادل مرة وسجل بلباو معه 16 هدفا وسجل الريال فيه 25 هدفا.

٭ كما نازل الاتلتي 12 مرة انتصر مرة وحيدة وخسر تسع مرات وتعادل مرتين وسجل عشرة أهداف وسكن مرماه 24 هدفا.

3 صفقات جديدة

بدأ فالفيردي مشواره مع برشلونة بالتخطيط للموسم الجديد من حيث التدعيمات التي يحتاجها الفريق، حيث يود التعاقد مع الثلاثي ديولوفيو، بيلليرين وهيريرا في ظل رؤيته بأنهم سيمثلون الإضافة لتشكيلة برشلونة للموسم المقبل.