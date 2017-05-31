بعد نهاية الدوريات الأوروبية المحلية ويوروباليغ في القارة «العجوز» انضم 4 لاعبين جدد لقائمة الفوز بثلاثين بطولة أو أكثر في مشوارهم الكروي ليصل عددهم إلى 9 لاعبين.

وأبرز اللاعبين هم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مان يونايتد بعد تتويجه مع فريقه بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، حيث وصل إجمالي رصيده من البطولات 31.

وحقق «السلطان» تلك البطولات مع فرق أياكس الهولندي وإنتر وميلان الإيطاليين وبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان وأخيرا مان يونايتد.

ووصل البرازيلي داني ألفيس لاعب يوفينتوس إلى 30 بطولة حققها مع إشبيلية وبرشلونة ثنائي إسبانيا، إضافة إلى اليوفي بعد تتويجه ببطولتي كأس إيطاليا والدوري الإيطالي هذا الموسم.

وبإمكان ألفيس أن يصل إلى البطولة رقم 31 في حالة نجاح فريقه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في 3 يونيو المقبل في كارديف الويلزية أمام ريال مدريد.

كما تمكن الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة من زيادة غلة بطولاته إلى 30 جميعها حققها مع الفريق الكتالوني آخرها التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا.

وهو نفس الأمر بالنسبة لأندريس أنييستا الذي وصل إلى 30 بطولة جميعها مع البارسا آخرها منذ أيام بالتتويج بكأس الملك.

وعادل الثلاثي ألفيش وميسي وأنييستا بذلك الحارس الأوكراني ألكسندر شوفكوفسكي الذي حقق 30 بطولة مع دينامو كييف.



ويتصدر القائمة البرازيلي ماكسويل بإجمالي 36 بطولة حققها مع فرق أياكس وإنتر ميلان وبرشلونة وسان جرمان، يليه مباشرة الويلزي ريان غيغز الذي حقق 35 بطولة جميعها مع مان يونايتد، ثم الحارس البرتغالي فيتور بايا الذي حقق 32 بطولة مع فريقي بورتو البرتغالي وبرشلونة.

وجاء كيني دالغليش اسطورة ليفربول رابعا بتحقيقه 31 بطولة مع فريقي ليفربول الإنجليزي وسيلتيك الاسكتلندي.