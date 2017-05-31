ضمن نادي هادرسفيلد مشاركته في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ 45 عاما بعد فوزه على ريدينغ بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 0-0 في الملحق على ملعب ويمبلي ولحق بنيوكاسل وبرايتون.

وحافظ لاعبو المدرب دافيد فاغنر على هدوئهم في المباراة التي تبلغ «قيمتها» نحو 218 مليون دولار أميركي، هي حصة النادي المتأهل الى الدوري الممتاز من عائدات النقل التلفزيوني، والتي قد تتضاعف تقريبا في حال عدم عودة النادي الى الدرجة الأولى في موسم 2018 /2019.

وبحسب شركة ديلوات للاستشارات المالية، انه سيضمن الصعود الى الدوري الممتاز 100 مليون جنيه استرليني من حقوق النقل التلفزيوني (110 ملايين يورو) للنادي المتواضع القادم من الشمال العمالي في انجلترا.

وفي حال الهبوط الفوري في نهاية الموسم، خصص الاتحاد الانجليزي للعبة «مظلة ذهبية» بحدود 85 مليون يورو، اي ان المكافأة الاجمالية ستصل الى 170 مليون استرليني.

ولمع فريق هادرسفيلد صورته هذا الموسم مع قدوم المدرب الالماني دافيد فاغنر، مساعد يورغن كلوب في بوروسيا دورتموند سابقا.

ونجح فاغنر الذي دافع كلاعب عن ألوان المنتخب الاميركي، بالصعود بهادرسفيلد الى الدوري الممتاز لاول مرة بعد غياب 45 عاما.

وشكل صعود هادرسفيلد بطل انجلترا ثلاث مرات في عشرينيات القرن الماضي الى الدوري الممتاز مفاجأة من النوع الذي توج ليستر بطلا الموسم الماضي للمرة الاولى في تاريخه.

ألمانيا

تمكن فولفسبورغ من البقاء في دوري الدرجة الاولى بعدما جدد فوزه على مضيفه اينتراخت براونشفايغ ثالث الدرجة الثانية 1-0 في اياب ملحق الصعود الى البوندسليغا.

وسجل البرتغالي أديلينو فيرينيا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49.

وأنهى فولفسبورغ الدوري في المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق مع ثالث الدرجة الثانية.

وهبــط دارمـشــتات واينغولشتات بحلولهما في المركزين الثامن عشر الأخير والسابع عشر قبل الاخير على التوالي، فيما صعد شتوتغارت بطل الثانية وهانوفر وصيفه.