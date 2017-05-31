استهل حاملا اللقب الصربي نوفاك دويكوفيتش والاسبانية غاربيني موغورتسا بنجاح حملة الدفاع عن اللقب في بطولة فرنسا المفتوحة «رولان غاروس» للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، حالهما كحال الإسباني رافايل نادال الباحث عن لقب عاشر في رولان غاروس.

وتغلب ديوكوفيتش المصنف ثانيا على الإسباني مارسيل غرانويرس 6-3 و6-4 و6-2، وسيواجه في الدور المقبل البرتغالي جواو سوزا الذي أقصى الصربي يانكو تيبساريفيتش 7-6 (7-3) و6-2 و6-2.

الى ذلك، فاز نادال المصنف رابعا والساعي الى لقبه العاشر في البطولة الفرنسية والأول منذ 2014، على الفرنسي بونوا بير 6-1 و6-4 و6-1، ليبلغ الدور الثاني حيث يواجه الهولندي روبن هازه.

وفي أبرز مباريات الدور الأول للرجال، أنهى الفرنسي بول هنري ماتيو (35 عاما) مشاركاته في رولان غاروس بخروجه من الدور الأول على يد البلجيكي دافيد غوفان العاشر 2-6 و2-6 و2-6، بينما فاز الكندي مليوش راونيتش الخامس على البلجيكي ستيف دارسيس 6-3 و6-4 و6-2، وأقصى التشيكي ييري فيسيلي الأميركي جاك سوك الرابع عشر 7-5 و7-5 و6-4.

موغوروتسا تحسم لقاء البطلتين

ولدى السيدات، تأهلت موغوروتسا المصنفة رابعا الى الدور الثاني بفوزها على بطلة 2010 الايطالية فرانشيسكا سكيافوني 6-2 و6-4.

وتلتقي موغوروتسا في مباراتها المقبلة مع الاستونية آنيت كونتافييت الفائزة على الرومانية مونيكا نيكولسكو 7-5 و6-1.



وكانت الإسبانية توجت بلقب رولان غاروس 2016 على حساب الأميركية سيرينا وليامس، الغائبة عن الملاعب بسبب الحمل.