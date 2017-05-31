القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

أحرز فريق الأهلي لقب الدوري المصري لكرة القدم للمرة 39 في تاريخ المسابقة، عقب التعادل مع مصر المقاصة 2-2، في الجولة الثلاثين للمسابقة وقبل 4 جولات بعد نهاية المباراة، في ملعب الجيش بالسويس.

ورفع الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري، رصيده إلى 76 نقطة، في صدارة الترتيب، بفارق 12 نقطة عن المقاصة، صاحب المركز الثاني، ليفوز الفريق الأحمر باللقب رسميا قبل 4 جولات من النهاية.

وقرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري، إقامة معسكر يوم الجمعة المقبل، بالإسكندرية، قبل لقاء الوداد المغربي بـ 48 ساعة. ويخوض الأحمر تدريباته، في العاشرة مساء يوميا، بملعب مختار التتش بفرع النادي بالجزيرة، استعدادا لمباراة الوداد المغربي، الأحد المقبل، بالجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي باقي النتائج، حقق فريق سموحة فوزا مهما وصعبا، على الاتحاد، بهدف نظيف في ديربي محافظة الإسكندرية، بستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة 30، رافعا رصيده إلى 50 نقطة، في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني الإسباني خوان ماكيدا، عند 43 نقطة، في المركز السادس.