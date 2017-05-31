أعلن م.إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن الجهاز الفني بقيادة هيكتور كوبر قرر ضم 15 لاعبا محليا لمعسكر المنتخب المقبل، استعدادا للقاء منتخب تونس يوم 11 يونيو المقبل بستاد رادس في الساعة الثانية عشرة مساء بتوقيت القاهرة ضمن الجولة الأولى لتصفيات بطولة الأمم الافريقية 2019، واللاعبون هم:

عصام الحضري (وادي دجلة)، أحمد فتحي (الأهلي)، شريف إكرامي (الأهلي)، عبدالله السعيد (الأهلي)، حسام عاشور (الأهلي)، أحمد حجازي (الأهلي)، أحمد الشناوي (الزمالك)، سعد سمير (الأهلي)، رامي ربيعة (الأهلي)، طارق حامد (الزمالك)، محمود عبد المنعم «كهربا» (الزمالك)، عمرو جمال (الأهلي)، علي جبر (الزمالك)، مصطفى فتحي (الزمالك)، أحمد الشيخ (مصر المقاصة).

وأضاف لهيطة أن المعسكر يبدأ يوم الأحد 4 يونيو المقبل بدلا من السبت 3 يونيو، وسيعقد المدير الفني مؤتمرا صحافيا في الساعة الواحدة ظهرا يوم الأحد 4 يونيو بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.