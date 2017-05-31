بيروت - ناجي شربل
سحبت في فندق لورويال ضبية قرعة نهائيات كأس آسيا التاسعة والعشرين في كرة السلة التي يستضيفها لبنان بين ٨ أغسطس المقبل و٢٠ منه، تحت إشراف الأمين العام للاتحاد الآسيوي اغوب خاجريان، حيث توزعت المنتخبات الـ ١٦ المشاركة على اربع مجموعات كالآتي:
٭ المجموعة الأولى: إيران والأردن وهونغ كونغ والهند.
٭ المجموعة الثانية: العراق والصين والفلبين وقطر.
٭ المجموعة الثالثة: كازاخستان ولبنان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.
٭ المجموعة الرابعة: اليابان وسورية وتايوان واستراليا.
وتقام المباريات في قاعتي مجمع نهاد نوفل في زوق مصبح، وبيارالجميل في مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت.