بيروت - ناجي شربل

سحبت في فندق لورويال ضبية قرعة نهائيات كأس آسيا التاسعة والعشرين في كرة السلة التي يستضيفها لبنان بين ٨ أغسطس المقبل و٢٠ منه، تحت إشراف الأمين العام للاتحاد الآسيوي اغوب خاجريان، حيث توزعت المنتخبات الـ ١٦ المشاركة على اربع مجموعات كالآتي:

٭ المجموعة الأولى: إيران والأردن وهونغ كونغ والهند.

٭ المجموعة الثانية: العراق والصين والفلبين وقطر.

٭ المجموعة الثالثة: كازاخستان ولبنان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.

٭ المجموعة الرابعة: اليابان وسورية وتايوان واستراليا.

وتقام المباريات في قاعتي مجمع نهاد نوفل في زوق مصبح، وبيارالجميل في مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت.