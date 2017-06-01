اوزيل وسانشيز: سيرحل كل من التشيلي اليكسيس سانشيز والألماني مسعود أوزيل عن صفوف آرسنال في حال جدد الفرنسي أرسين فينغر عقده خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة التايمز إن سانشيز يريد الرحيل الى بايرن ميونيخ للعب مع مواطنه أرتورو فيدال، بينما يرغب أوزيل في الرحيل عن الغانرز بشدة.

تشيك «ذهبي»: فاز بيتر تشيك حارس مرمى آرسنال بجائزة الكرة الذهبية التشيكية للمرة الحادية عشرة في مسيرته.

وتألق تشيك مع الغانرز رغم احتلال الفريق للمركز الخامس في الدوري الإنجليزي وعدم تأهله لدوري أبطال أوروبا.

مبابي.. والريال: ارتبط الفرنسي كيليان مبابي موهبة فريق موناكو بالانتقال للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى في الفترة الأخيرة، حيث قام فريق مان سيتي بتقديم عرض للحصول على خدماته، ولكن الواعد رفض هذا العرض لرغبته الكبيرة في الانضمام إلى فريق ريال مدريد.

مصير أوباميانغ: كشفت صحيفة ميرور البريطانية أن هناك موافقة جاءت من جانب باريس سان جرمان حول شروط بوروسيا دورتموند بشأن المهاجم أوباميانغ.

وقالت الصحيفة ان الشروط التي طلبها النادي الألماني هي الحصول على 70 مليون جنيه استرليني لبيع المهاجم الإفريقي في بداية الميركاتو الصيفي، مبينة أن الفريق الباريسي سيضم اللاعب مقابل دفع راتب سنوي قيمته 8.75 ملايين يورو.

بيليا وميلان: قالت تقارير صحافية ان ميلان وافق على شروط لاتسيو لضم قائده لوكاس بيليا في فترة الانتقالات الصيفية.

وكانت صحيفة «لاريبوبليكا الإيطالية» قالت إن اللومباردي جهز 22 مليون يورو لضم بيليا ووافق لاتسيو على بيعه.