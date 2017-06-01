* لن ينسى العالم جيل الريال الماسي المكون من خينتو ودي ستيفانو وبوشكاش الذي جمع بين الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا عامي: 1957، 1958.

* من عاش في ستينيات القرن الماضي فسيعرف قوة بنفيكا مع الفهد الاسود اوزيبيو الذي جمع بين الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا سنة: 1961.

* انتر ميلان وما ادراكم ما النيراتزوري في حقبة الستينيات، فضلا عن انتر مورينيو فهو ايضا جمع بين الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا عامي: 1965، 2010.

* ذكريات جميلة عاشتها الجماهير الاسكتلندية عندما كان سلتيك في أوج لمعانه لاسيما انه جمع لقب الدوري المحلي وذات الاذنين سنة: 1967.

* اذا تحدثنا عن الكرة الشاملة فيجب ان نتطرق الى اياكس الهولندي الذي هيمن على القارة العجوز لكونه لم يكتف محليا بل جمع بين دوري بلاده وأبطال أوروبا سنوات: 1972، 1973، 1995.

* أما العملاق بايرن ميونيخ فقد اكد قوته حينما جمع بين الدوري المحلي «البوندسليغا» ودوري الأبطال سنوات: 1974، 2001، 2013.

* في حين تمكن قطب ميلانو الآخر والملقب باللومباردي من تحقيق نفس الانجاز عندما جمع بين دوري بلاده والأبطال سنة: 1994.

* وعندما نتحدث عن الكرة الانجليزية وإنجازاتها، فلابد أن نضع اسم ليفربول بالمقدمة لكونه هيمن وارعب خصومه وجمع بين الدوري الانجليزي ودوري أبطال أوروبا سنة: 1977، 1984.

* آه على تغير الاحوال والظروف، فكل متابع للكرة العالمية يتذكر هامبورغ وقوته الضاربة قبل عقود من الزمن، فهذا الفريق الألماني جمع بين الدوري المحلي والأبطال سنة: 1983.

* ربما يقلل البعض من ستيوا بوخاريست الروماني لكونهم يرونه حاليا بعيدا عن المنافسة القارية، غير انه تمكن من جمع بين الدوري ببلاده والأبطال سنة: 1986.

* ليس اياكس وحده من فعلها بهولندا فهناك آيندهوفن أيضا نجح في الظفر بلقب الدوري المحلي ودوري الأبطال سنة: 1988.

* اذا طرحنا سؤالا على الجيل الحالي فسنجد الغالبية منهم لا يعرفون من هو فريق النجم الأحمر بسبب هبوط مستواه، ولكنه جمع سنة 1991 بين اللقب المحلي والقاري.

* الحديث عن برشلونة وانتفاضته خلال السنوات الاخيرة يحتاج لصفحات كثيرة، لاسيما ان «الكتلان» جمعوا بين الليغا و«التشامبيونزليغ» سنوات: 1992، 2006، 2009، 2011، 2015.

فيما كان بورتو البرتغالي «سبيشال ون» محليا واوروبيا سنة: 2004.

* وأخيرا، سنختم موضوعنا مع فريق عرف الأفراح والإنجازات مع مدربه الأسطوري السير فيرغسون وهو مان يونايتد الذي جمع بين الإنجازين المحلي والقاري عامي: 1999، 2008.