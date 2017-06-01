تصدر مان يونايتد الانجليزي قائمة أندية كرة القدم الأوروبية الأعلى قيمة، بحسب تقرير لشركة «كي بي أم جي» اعتمد معايير لتحديد القيمة المالية، حلت فيه ستة أندية انجليزية ضمن العشرة الأوائل.

ودرست الشركة الوضع المالي لـ39 ناديا في القارة العجوز، وقاست قيمتهم استنادا إلى شعبيتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والعائدات المحققة في موسمي 2014-2015 و2015-2016، إضافة إلى أداء هذه الأندية في المسابقات الكروية الأوروبية.

وتم تصنيف الأندية بناء على القيمة السوقية اعتمادا على نظام محاسبة تعتمده الشركة المتخصصة لمعرفة المبلغ المطلوب لشراء أي ناد بالكامل، والذي يأخذ في الاعتبار الديون المترتبة عليه.

ورغم أن «المان» خاض موسمين مخيبين بين العامين 2014 و2016 إلا انه تمكن بموجب هذا التصنيف من تجاوز قيمة ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين العام الماضي، ليصبح أول ناد يتخطى حاجز 3 مليارات يورو لجهة القيمة.

وحافظ بايرن ميونيخ الالماني على المركز الرابع، بينما تساوى أرسنال ومان سيتي الانجليزيان في المركز الخامس مع قيمة أدنى بقليل من 1.7 مليار جنيه. وحلت في المراكز الأربعة المتبقية أندية تشلسي بطل البريمييرليغ هذا الموسم، ومواطنه ليفربول، ويوفنتوس بطل الدوري الإيطالي للموسم السادس تواليا، وتوتنهام هوتسبر اللندني.

واعتبر رئيس قسم الرياضة في «كي بي أم جي» أندريا سارتوري في بيان أن القيمة المتراكمة للأندية الأوروبية الرائدة تشير إلى أن القيمة الإجمالية لكرة القدم كصناعة نمت خلال الفترة الماضية.

وأضاف «في حين أن هذا الأمر يعود بشكل جزئي إلى نمو عائدات النقل التلفزيوني، إلا أن تدويل العمليات التجارية للأندية واستثمارها في منشآت حديثة ومملوكة لها، وبشكل عام الممارسات الإدارية المستدامة، تمثل عوامل ساعدت في هذا النمو» لقيمة الأندية.