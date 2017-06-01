يجمع نهائي الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة للسنة الثالثة على التوالي فريقي كليفلاند كافالييرز حامل اللقب وغولدن ستيت ووريرز وصيفه وصاحب أفضل سجل هذا الموسم.

وهذا النهائي هو الأكثر نجومية في تاريخ اللعبة بحسب شبكة «اي اس بي ان»، مع وجود سبعة لاعبين من الطراز الرفيع سيخوضون المباراة الأولى في قاعة أوراكل ارينا، الخاصة بفريق ستيت صاحب أفضلية الأرض نسبة إلى نتائجه في الموسم المنتظم بين المنطقتين الشرقية والغربية.

وهؤلاء النجوم السبعة سبق لهم خوض مباراة النجوم السنوية «أول ستار» في فبراير الماضي والتي تجمع افضل اللاعبين الذين يختارهم الجمهور من المنطقتين.

ويعد غولدن ستيت صاحب أفضل رصيد في الموسم المنتظم، مع 67 انتصارا مقابل 15 خسارة، إلى 12 فوزا نظيفا في الأدوار الإقصائية «البلاي اوف» متغلبا على كل من بورتلاند تريل بليزرز ويوتاه جاز وسان انتونيو سبيرز بنتيجة واحدة 4-0، الأمر الذي لم يتحقق سابقا في تاريخ الدوري.

بدوره، احتاج كليفلاند كافالييرز إلى خوض مباراة أكثر في البلاي اوف، إلا أنه سيطر على منافسيه في هذا الدور: انديانا بيسرز 4-0، وتورونتو رابتورز 4-0 وبوسطن سلتيكس 4-1.

المراقبون في لاس فيغاس لا يعطون أفضلية كبيرة لحامل اللقب (كليفلاند). ويخوض نجم كليفلاند ليبرون جيمس الدور النهائي السابع تواليا والثامن في مسيرته، وبلغ معدل نقاطه في الأدوار الإقصائية 32 نحو 5 نقاط.