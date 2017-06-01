تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش الى الدور الثالث بفوزه على جواو سوسا 3 ـ 0، في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، وتأهل البريطاني اندي موراي المصنف اول والسويسري ستانيسلاس فافرينكا الثالث إلى الدور الثاني في حين ودع الشاب الألماني الكسندر زفيريف التاسع باكرا.

وفجر لاعب التنس الأرجنتيني رينزو أوليفو أكبر مفاجأة في مسيرته الرياضية حتى الآن بالتغلب على الفرنسي جو ويلفريد تسونغا 7/ 5 و6/ 4 و6/ 7 (6/ 8) و6/ 4 في الدور الأول.

وتغلب البلجيكي ديفيد جوفين المصنف العشر للبطولة على الأوكراني سيرجي ستاخوفسكي والنمساوي دومينيك ثيم المصنف السادس للبطولة على الإيطالي سيموني بوليلي والأرجنتيني سيباستيان شفارتزمان على الإيطالي ستيفانو نابوليتانو.

وحملت فينوس وليامز راية عائلتها في غياب شقيقتها سيرينا بسبب الحمل وسحقت اليابانية كورومي نارا في الدور الثاني.

وتوقفت مسيرة بترا كفيتوفا، الفائزة بلقبين في ويمبلدون، بعدما خرجت بخسارتها في الدور الثاني أمام بيثاني ماتيك ـ ساندز المصنفة الأولى عالميا في منافسات الزوجي.