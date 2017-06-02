قامت قنوات ESPN بتدشين قائمة تضم أشهر 100 رياضي في العالم حاليا بحسب شعبيتهم بمواقع التواصل الاجتماعي والمعجبين بصفحاتهم وتدويناتهم الخاصة.
وجاء النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة بالمركز الـ50، في حين حل النجم الويلزي غاريث بيل بالمركز الـ22 بينما احتل كاكا نجم كرة القدم البرازيلية في المركز الـ18.
ديوكوفيتش نجم التنس جاء في المركز الـ12 بينما منافسه نادال في المركز التاسع أما نيمار نجم برشلونة فاحتل السادس وفيدرر بالمركز الرابع ثم البرغوث ليونيل ميسي فجاء ثالثا، واحتــل ليبرون جيمــس اسطورة كرة السلة المركز الثاني خلف كرستيانو رونالدو أفضل لاعب بالعالم والذي تربــع علــى القــمة.