الميركاتو الصيفي يشتعل والأخبار والشائعات تزداد وتيرتها والكل ينتظر بشغف ماذا سيفعل فريقه وسط هذا الكم من الحرب والأموال.
٭ أعلن أرسنال اللندني تمديد عقد مدربه آرسين فينغر لمدة موسمين فى حين جدد روما رسميا عقده مع النجم الإيطالي دي روسي حتى يونيو 2019.
٭ الفرنسي غريزمان يؤكد أنه سعيد مع أتلتيكو مدريد وقد يبقى موسما آخر.
٭ باريس سان جرمان قدم عرضا بقيمة 70 مليون يورو لشراء هداف بروسيا دورتموند أوباميانغ.
٭ توصل ميلان لاتفاق مع المدرب مونتيلا لتمديد عقده حتى يونيو 2019.
٭ أتلتيكو مدريد يريد التعاقد مع ظهير أيسر أرسنال مونريال.
٭ أعلن بورنموث التعاقد مع حارس مرمى تشلسي بيغوفيتش.
٭ اقترب نيوكاسل من التعاقد مع حارس مرمى نابولي بيبي رينا.
٭ اقترب غلطة سراي من ضم هداف ميلان كارلوس باكا.