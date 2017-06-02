ينتظر عشاق الساحرة المستديرة نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يقام غدا بين العملاقين ريال مدريد ويوفنتوس.

ويحاول الملكي إحراز اللقب القاري للمرة الثانية على التوالي، أما اليوفي فيسعى إلى اللقب الثالث بتاريخه.

وفيما يلي نظرة على 5 مواجهات شهيرة جمعت بين الفريقين في ذات الأذنين.

فبراير 1962 - إياب دور الثمانية لكأس أوروبا

لم يخسر الريال مطلقا مواجهة أوروبية على أرضه، حتى انقض عمر سيفوري على تمريرة بالرأس من جون تشالز ليسجل الهدف الوحيد في المباراة.

وأهدر يوفنتوس فرصة خطيرة في الدقيقة الأخيرة ليسجل هدفا، كان سيمنحه التفوق في المواجهة التي انتهت بالتعادل 1-1 في النتيجة الإجمالية، وفاز الملكي في الإعادة في باريس بعد أسبوع.

نوفمبر 1986 - إياب الدور الثاني

ذهب ريال مدريد إلى تورينو لخوض لقاء الإياب وهو متقدم 1-0، لكن يوفنتوس احتاج إلى تسع دقائق فقط ليعادل النتيجة الإجمالية بهدف من القائد كابريني، لكن البيانكونيري لم يستطع هز الشباك مرة أخرى، وبعد أن أهدر الفريقان المحاولة الأولــى فـي ركلات التــرجيح، سجـل الفريق الإسباني 3 ركلات متتالية لينتصر.

مايو 1998 - نهائي المسابقة في أمستردام

كان يوفنتوس يلعب في النهائي للعام الثالث على التوالي، بعد فوزه على أياكس بركلات الترجيح 1996، قبل هزيمته أمام دورتموند في 1997.

ومرة أخرى كان هدف واحد يكفي عندما وضع مياتوفيتش الكرة في الشباك لينهي انتظار ريال مدريد الذي استمر 32 عاما من أجل لقبه السابع.

مارس 2005 - إياب دور الثمانية

كان يوفنتوس مرة أخرى متأخرا بهدف، وعادل النتيجة الإجمالية قبل 15 دقيقة على النهاية بهدف سجله البديل ديفيد تريزيغيه، وأحرز مارسيلو زالايتا هدف الفوز قبل أربع دقائق على نهاية الوقت الإضافي، وهو ما أدى إلى احتفال حماسي من مدرب يوفنتوس الهادئ في المعتاد فابيو كابيلو.

مايو 2015 - إياب قبل نهائي

عاد الفارو موراتا الذي باعه المرينغي إلى السيدة في الصيف السابق، ليحبط ناديه القديم عندما سجل الهدف الذي منح الفريق الإيطالي مكانا في النهائي.

وفي ظل تأخره 1-2 في الذهاب تقدم الريال بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض، عندما سجل كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في منتصف الشوط الأول. لكن موراتا أسكت الجماهير باستاد سانتياغو برنابيو حين عادل النتيجة لكنه رفض الاحتفال.