أعلنت المحكمة الرياضية في قرارها النهائي والرسمي مواصلة عقوبة منع التعاقدات على نادي أتليتكو مدريد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت صحيفة «الموندو» إلى أن المحكمة الرياضية كانت تنظر طعن الأتليتي على قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي منعهم من تسجيل اللاعبين الجدد خلال فترتي انتقال.

وجاء القرار بسبب تعاقد أتلتيكو غير الشرعي مع لاعبين قصر خلال الفترة السابقة وهو ما يمنعه الفيفا ضمن لوائحه الخاصة بالتعاقدات السنية، ليتم منع الأتليتي من الدخول في أي صفقة حتى شهر يناير المقبل، ما يعني عدم اتمام صفقات مثل ألكسندر لاكازيت وعدم خروج أي لاعب من قائمة الفريق.