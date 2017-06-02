كسر سيرجيو راموس قائد ريال مدريد قلوب جماهير أتلتيكو وأسكت مشجعي نابولي وبرشلونة، لذا فإن عددا قليلا فقط سيشعر بالدهشة إذا عزز سمعته في نهائي دوري الأبطال غدا ضد يوفنتوس.

وبتوازن بين سحر ديفيد بيكام والروح القتالية للراحل خوانيتو، يعد راموس القائد الروحي للريال وهو قوة كبيرة داخل منطقة الجزاء في الهجوم والدفاع، لكن لديه أيضا لحظات جنون.

وكاد راموس أن يكلف فريقه بالقدر نفسه الذي كان ينقذه، إذ طرد 22 مرة وهو رقم قياسي ونحو ضعف عدد أقرب منافسيه وهو فرناندو هييرو، لكن نادرا ما يتم النظر إلى حصيلته من البطاقات الحمراء، في ظل اعتياده على إخراج المرينغي من المآزق.

وأشهر لحظاته هي عندما أحرز هدف التعادل في الدقيقة 93 في نهائي الأبطال 2014 ضد الروخي بلانكوس، قبل أن ينتصر ريال مدريد في الوقت الإضافي، كما كان إشبيلية وبرشلونة وديبورتيفو لاكورونيا وريال بيتيس ضمن ضحاياه هذا الموسم.