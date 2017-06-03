يرغب المدير الفني لبرمنغهام سيتي الإنجليزي هاري ريدناب، ضم بينوا أسو إيكوتو الذي عمل معه سابقا في توتنهام هوتسبير وكوينز بارك رينجرز، إلا أن المدرب المخضرم تراجع لسبب غريب.

فقد نقلت تقارير صحفية عن ريدناب قوله إن المدافع الكاميروني الدولي السابق أخبره أنه ينوي الاتجاه إلى العمل كممثل إباحي بدلا من لعب كرة القدم.

وانضم أسو إيكوتو صاحب الـ 33 عاما و24 مباراة دولية إلى ميتز الفرنسي الصيف الماضي لمدة موسم واحد، وتحدث سابقا عن أنه لا يعتبر كرة القدم شغفا بالنسبة له، وإنه يعتبرها "مجرد مهنة".

وقال ريدناب في تصريحات نقلتها صحف بريطانية: "العقبة الوحيدة هي أنه يريد أن يصبح نجما إباحيا. ربما يمكنني أن ألعب موسما آخر دونه قبل أن يقرر. إنه لاعب رائع بإمكانه أن ينهي مسيرته في برمنغهام الموسم المقبل".

ويسعى ريدناب إلى قيادة برمنغهام الذي يشارك في الدرجة الأولى (شامبيونشيب)، إلى العودة مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.