يعتبر البعض الأرقام في كثير من الأحيان أنها محض هراء ولا يمكن التعويل عليها لتفسير الكثير من الأمور، ولكنها بالطبع وفي بعض الأحيان الأخرى تكون مؤشرا على أمور عديدة ومختلفة، وقبل مواجهة ريال مدريد حامل اللقب ليوفنتوس في نهائي دوري الأبطال بكارديف، عقد موقع «غول» العالمي بعض المقارنات سواء فيما يتعلق بالحاضر، الماضي أو من ناحية القيمة السوقية لكلا الفريقين والناديين.

أرقام فردية

أكثر لاعب اشترك هذا الموسم في تشكيلة يوفنتوس هو غونزالو هيجواين في 53 مباراة، حيث سجل 4307 دقائق على أرضية الميدان، ويليه بوفون بـ42 مباراة و3765 دقيقة، وماريو ماندجوكيتش 48 مباراة و370 دقيقة.

أكثر لاعب اشترك هذا الموسم في تشكيلة ريال مدريد هو توني كروس في 47 مباراة وسجل 4080 دقيقة، يأتي بعده كريستيانو رونالدو بـ45 مباراة وسيرخيو راموس بـ43 مباراة. جورجيو كيلليني هو صاحب أعلى نسبة في الفوز بالثنائيات بنسبة 64% ويليه روجاني وكوادو أسامواه بـ63 و62%، بينما نجد رافائيل فاران في القمة مع الريال بـ68% ويليه راموس بـ64% وماتيو كوفاشيتش بـ63%.

أفضل اللاعبين في استعادة الكرة من جانب يوفنتوس هم أليكس ساندرو والذي استرجع 235 كرة، ثم ميراليم بيانيتش بـ233 استرجاع وليوناردو بونوتشي بـ207 استرجاع للكرة. أما في ريال مدريد فيأتي مارسيلو في القمة بـ297 كرة مستعادة ثم سيرخيو راموس بـ269 كرة وكازيميرو بـ258 كرة.

الألقاب

حقق يوفنتوس 33 بطولة دوري، 12 بطولة كأس و7 مرات كأس السوبر المحلية، بينما فاز الريال بـ33 بطولة دوري، 19 بطولة كأس و9 ألقاب في السوبر المحلي.

على الصعيد الأوروبي يظهر تفوق الريال أكثر بـ11 لقبا لدوري الأبطال، لقبي كأس الاتحاد الأوروبي ولقب واحد في بطولة كأس الكؤوس الأوروبية إضافة لتحقيقه لقب كأس السوبر الأوروبي مرتين وكأس الإنتركونتيننتال 3 مرات وكأس العالم للأندية مرتين، اليوفي حقق لقبين فقط في دوري الأبطال، 3 ألقاب بكأس الاتحاد الأوروبي وبطولة كأس الكؤوس الأوروبية مرة، إضافة لكأس السوبر الأوروبية مرتين، كأس الإنتركونتيننتال مرتين. للريال 61 لقبا محليا، 16 لقبا في أوروبا و5 ألقاب دولية بينما لليوفي 52 لقبا محليا، 8 في أوروبا ولقبين دوليين.

السيدة بلا خسارة

في النسخة الحالية من دوري الأبطال حقق ريال مدريد 8 انتصارات و3 تعادلات وخسر مرة واحدة، بينما فاز اليوفي في 9 مباريات وتعادل 3 مرات ولم يخسر أبدا.

سجل الريال 32 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا وتأهل ثانيا عن مجموعته، بينما سجل اليوفي 21 هدفا ودخل مرماه 3 أهداف فقط وتأهل لمرحلة الإقصائيات بعد تصدر مجموعته.

القيمة المالية

تقدر قيمة تشكيلة لاعبي ريال مدريد حاليا بـ765 مليون يورو وتبلغ قيمة لاعبي التشكيلة الأساسية 535 مليون ودكة البدلاء بـ230 مليون يورو. تقدر تشكيلة لاعبي يوفنتوس بـ451 مليونا، وتبلغ قيمة التشكيلة الأساسية 298 مليونا، بينما تبلغ قيمة لاعبي دكة الاحتياط بـ151 مليون يورو.