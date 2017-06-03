أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إدارة نهائي دوري أبطال أوروبا إلى الحكم الألماني الدولي فيليكس بريش. فسيدير صاحب الـ41 عاما مواجهة يوفنتوس وريال مدريد يوم 3 يونيو المقبل في كارديف.

وأدار بريش 5 مباريات في المسابقة هذا الموسم منها فوز يوفنتوس ذهابا في ثمن النهائي على بورتو في البرتغال 2-0. وقاد بريش نهائي الدوري الأوروبي موسم 2013-2014 في ملعب يوفنتوس أرينا بين بنفيكا وإشبيلية والذي حسمه الأخير بركلات الترجيح.

وكان بريش قد أدار لقاء إيطاليا وإسبانيا 1-1 في تصفيات كأس العالم 2018 في أكتوبر الماضي، والذي أقيم أيضا في ملعب يوفنتوس أرينا.

ولم يخسر ريال مدريد قط مع هذا الحكم، فمن ضمن المباريات التي أدارها له كان الانتصار 1-0 على أتليتكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري الأبطال موسم 2014-2015. بينما خسر معه يوفنتوس أمام الروخيبلانكوس في الموسم نفسه 1-0 في دور المجموعات.