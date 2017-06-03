سيقام نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ريال مدريد الإسباني حامل اللقب ويوفنتوس الإيطالي في كارديف، وسط إجراءات أمنية مشددة عقب التفجير الانتحاري في مانشستر الأسبوع الماضي.

ذكر الاتحاد الويلزي لكرة القدم: «العملية الأمنية التي تستغرق أربعة أيام بين 1 و4 الجاري، ستكون الأكبر لحدث رياضي في المملكة المتحدة».

وكان لافتا السقف القابل للطي، ليكون أول نهائي في دوري الأبطال في ملعب مغلق.

وقال الاتحاد الويلزي: ان المخاوف الأمنية كانت العامل لخيار إغلاق السقف، رغم عدم وجود أي دليل يهدد إقامة النهائي.

لن يسمح للجماهير بجلب حقائبهم الى الملعب الذي ستتقلص سعته إلى 66 ألف متفرج من أجل المباراة، وشجعوا على استخدام مرافق تخزين الأمتعة في وسط المدينة. تم حثهم ايضا على القدوم الى الملعب قبل ساعتين من موعد ضربة البداية، لإتاحة الوقت لإجراء التدقيقات الأمنية.