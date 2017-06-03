قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تقديم جائزة خاصة للأسطورة الإيطالية فرانشيسكو توتي بعد مسيرته الطويلة مع روما. اللاعب ذو الأربعين ربيعا لعب 786 مباراة مع الجيالوروسي في مسيرة امتدت لخمسة وعشرين عاما مع ذئاب العاصمة.

توتي قضي مسيرته الاحترافية كلها في روما ليصبح أيقونة الجيالوروسي عبر كل العصور، ليقرر «يويفا» منحه جائزة خاصة.

ويعد توتي اللاعب السابع عشر الذي يتم تكريمه بجائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على غرار الألماني فرانز بيكنباور، والهولندي يوهان كرويف، والإنجليزي بوبي تشارلتون، والبرتغالي إيسيبيو، والإيطالي باولو مالديني.

أليكساندر سيريفين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قال عن تكريم توتي: «جائزة الرئيس تعبر عن الإنجازات الكبيرة، والتميز الاحترافي، وضرب المثل العليا في الشخصية».