يلتقي ريال مدريد الاسباني حامل اللقب مع يوفنتوس الإيطالي اليوم في كارديف في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في مباراة تعج بالمواجهات الثنائية المرتقبة.

ويسعى النادي الملكي إلى أن يصبح أول فريق يحتفظ باللقب في الصيغة الجديدة للمسابقة، في حين يعول يوفنتوس على مشواره الرائع هذا الموسم خصوصا اقصاءه لبرشلونة في ربع النهائي، للظفر بلقبه الثالث في المسابقة والأول منذ 1996.

وهنا أبرز المواجهات الثنائية المرتقبة، والتي قد يكون لها تأثير على نتيجة المباراة:

￼ كريستيانو رونالدو - ليوناردو بونوتشي:

باعترافه، لم يكن رونالدو أبدا في افضل حالاته في نهاية الموسم مثلما هو عليه الآن، فالدولي البرتغالي سجل 14 هدفا في مبارياته التسع الأخيرة بينها هاتريك في مرمى بايرن ميونيخ الالماني في ربع النهائي، ومثله في مرمى الجار اتلتيكو مدريد في دور الأربعة.

لكن رونالدو سيواجه أقوى خط دفاع في المسابقة هذا الموسم بقيادة احد افضل المدافعين في العالم ليوناردو بونوتشي.

ونجح بونوتشي بجانب زميليه جورجو كييليني وحارس المرمى العملاق جانلويجي بوفون، في الحد من خطورة ثلاثي برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي والاوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار دا سيلفا، وحرمهم هز شباكه طيلة 180 دقيقة في ربع النهائي.

￼ سيرخيو راموس - غونزالو هيغواين:

سيواجه هيغواين فريقه السابق وكله أمل في محو سمعته المخيبة في المواعيد الكبرى وتأكيد أحقيته بالـ 90 مليون يورو التي دفعها يوفنتوس لضمه من نابولي الصيف الماضي.

وكان الظهور المخيب لهيغواين في المسابقة القارية العريقة أحد الأسباب التي دفعت ريال مدريد الى بيعه عام 2013 الى نابولي.

وخيب هيغواين الآمال أيضا بإهداره العديد من الفرص في المباريات النهائية لمونديال 2014 في البرازيل أمام ألمانيا، وكوبا أميركا 2015 في تشيلي و2016 في الولايات المتحدة، وكلاهما ضد تشيلي.

في المقابل، أثبت راموس انه رجل المواعيد الكبرى، فهو المدافع الوحيد الذي هز الشباك في مباراتين نهائيتين لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث قام بذلك أمام اتلتيكو مدريد عامي 2014 و2016.

￼ مارسيلو - داني الفيش:

يملكان الأسلوب ذاته والشخصية نفسها، هذان المدافعان البرازيليان سيندفعان نحو الهجوم في كل فرصة تسنح أمامهما مع محاولة كشف العيوب الدفاعية للمنافس.

ولا يوجد لاعب ينشط حاليا في الملاعب حقق الفوز على ريال مدريد اكثر من داني الفيش برصيد 22 فوزا في مسيرته الكروية مع اشبيلية وبرشلونة الاسبانيين.

واستعاد الفيش (34 عاما) تألقه من جديد بعد انضمامه الى فريق السيدة العجوز وسجل هدفا رائعا «على الطاير» وصنع 3 أهداف أخرى في المواجهتين ضد موناكو الفرنسي في دور الأربعة.

من جهته، يبلى مارسيلو البلاء الحسن هذا الموسم في الجهة اليسرى بمهاراته العالية ولياقته البدنية وتمريراته العرضية والبينية الحاسمة.

￼ كاسيميرو - باولو ديبالا

عزز الأرجنتيني ديبالا تألقه اللافت والمقارنات بمواطنه ميسي عندما سجل هدفين رائعين في الدقائق الـ 22 الأولى ضد برشلونة في ذهاب الدور ربع النهائي.

ومع ذلك، فإن إيجاد مساحات بين الدفاع وخط الوسط ستكون مهمة أصعب بكثير ضد مدريد بسبب تواجد الدولي البرازيلي كاسيميرو الذي فرض نفسه عنصرا أساسيا داخل تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وبات تواجده مهما لقطع هجمات الفرق المنافسة والحد من خطورة ابرز نجومها.

￼ لوكا مودريتش - ميراليم بيانيتش

بامتلاك كل منهما للعديد من المواهب الفنية الهجومية، ستكون مهمة مودريتش وبيانيتش خلق الفرص انطلاقا من خط الوسط.

بعد بداية بطيئة للموسم، نجح بيانيتش في أن ينسي جماهير يوفنتوس رحيل الدولي الفرنسي بول بوغبا الى مانشستر يونايتد الانجليزي رغم أن الفريق حقق رقما قياسيا من بيعه.

في المقابل، يعطي وجود كاسيميرو في قاعدة خط الوسط مودريتش المزيد من الحرية للاندفاع نحو الأمام على غرار إيسكو ورونالدو والفرنسي كريم بنزيمة، وبالتالي فإن يوفنتوس مطالب بعدم إعطاء أي مساحة للدولي الكرواتي.