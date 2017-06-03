نال نادي تشلسي الانجليزي 150 مليون جنيه استرليني (190 مليون دولار أميركي) جراء إحرازه بطولة الدوري المحلي لكرة القدم هذه السنة، وهو رقم قياسي يفوق بنحو 60 مليون جنيه ما ناله حامل لقب الموسم الماضي ليستر سيتي.

وأفاد تشلسي بشكل كبير من دخول الاتفاق الجديد حول حقوق بث الدوري الانجليزي حيز التنفيذ هذا الموسم، وهو الذي ساهم في تقاسم الأندية الانجليزية العشرين في الدوري الممتاز مبلغ 2.4 مليار جنيه.

وأظهرت الأرقام التي نشرت على الموقع الالكتروني للدوري الممتاز، ان ليستر الذي نال 93 مليون جنيه اثر تتويجه غير المتوقع بلقب الدوري الموسم الماضي، نال هذا الموسم 116 مليون جنيه على رغم انهائه البطولة في المركز الثاني عشر فقط.

وهذا الموسم، بلغت عائدات توتنهام الثاني 145 مليون جنيه.

وكانت حقوق النقل التلفزيوني المحلي للدوري الانجليزي بيعت في صفقة بلغت قيمتها 5.1 مليارات جنيه لثلاثة مواسم بدءا من 2016-2017، ما يعود بفائدة كبيرة على الأندية، ومنها الثلاثة التي هبطت الى الدرجة الانجليزي الأولى، أي هال سيتي وميدلزبره وسندرلاند، والتي حصل كل منها على 93 مليون جنيه.