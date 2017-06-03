حقق خورخي سامباولي حلمه بتعيينه رسميا مدربا لمنتخب بلاده الارجنتين لمدة 5 أعوام قبل عام على انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة العام المقبل في روسيا.

وقال المدرب السابق لإشبيلية الإسباني في مؤتمر صحافي بمركز تدريبات المنتخب في إثيثا بالقرب من العاصمة بوينس ايرس: «كان طموحا كبيرا. حلمت به دائما، وقد تحقق». وأضاف سامباولي الذي كان مرتديا بذلة المنتخب الارجنتيني: «أتمنى أن أكون في مستوى التطلعات.

الصعوبة حقيقية، المنتخب الأرجنتيني لا يوجد في مركز مؤهل إلى النهائيات»، في اشارة إلى المركز الخامس الذي يحتله الآن والذي يفرض على صاحبه خوض ملحق ضم بطل اوقيانيا. وسيكون سامباولي (57 عاما) مساعدا من طرف خورخي بوروتشاغا المتوج بكأس العالم عام 1986.

وأعرب سامباولي عن أمله في «تشكيل منتخب يحترم التاريخ ويدافع عن ألوان البلد»، مضيفا أن «أكثر من 100 لاعب يوجدون قيد المتابعة من طرف الاتحاد الأرجنتيني».