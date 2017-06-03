أعلن نادي موناكو بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم تمديد عقد قائده الدولي الكولومبي راداميل فالكاو (31 عاما) حتى سنة 2020.

وساهم فالكاو في قيادة موناكو الى بطولة الدوري الفرنسي للمرة الاولى منذ عام 2000، وسجل له 30 هدفا مع ست كرات حاسمة في مختلف المسابقات.

كما بلغ معه دور الاربعة في مسابقة دوري ابطال اوروبا حيث خرج على يد يوفنتوس الإيطالي، ونهائي كأس الرابطة المحلية وخسر أمام باريس سان جرمان حامل اللقب.

ووفقا لمصادر مقربة من النادي، فإن فالكاو المرتبط بعقد حتى سنة 2018 مقابل 14 مليون يورو سنويا وافق على تمديد عقده مع خفض مستحقاته المالية.